Η Μόντσα προσπαθεί να… καθαρίσει την παραμονή της στη Serie A και ο ιδιοκτήτης της, Σίλβιο Μπερλουσκόνι ψάχνει μια “λαμπερή” νίκη, κόντρα σε μια “μεγάλη” ομάδα της κατηγορίας. Έξτρα κίνητρο δίνει ο Ιταλός παράγοντας με… πούλμαν γεμάτο ιερόδουλες.



Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι θέλησε να δώσει ένα επιπλέον κίνητρο στους παίκτες της Μόντσα, ενόψει και της συνέχειας του πρωταθλήματος, μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ 2022.

Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας της Serie A πήρε το λόγο στο χριστουγεννιάτικο δείπνο της ομάδας, επαίνεσε πρώτα τον προπονητή, Ραφαέλε Παλαντίνο και στη συνέχεια έκανε μία… πικάντικη υπόσχεση απευθυνόμενους στους παίκτες.

“Βρήκαμε έναν καλό, φιλικό προπονητή που είναι ικανός να τονώσει τα αγόρια μας. Έχω δώσει επίσης, στους παίκτες επιπλέον κίνητρο και τους έχω πει ότι αν νικήσουμε τη Μίλαν, τη Γιουβέντους, έναν από αυτούς τους μεγάλους συλλόγους, τους στέλνω ένα πούλμαν γεμάτο ιερόδουλες για τα αποδυτήρια” ανέφερε από μικροφώνου ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι, κάνοντας τους πάντες να γελάσουν, αλλά και να τον χειροκροτήσουν.

