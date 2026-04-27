Ο Σκαριόλο προειδοποίησε τη Βαλένθια: «Ο Παναθηναϊκός θα παρουσιάσει την καλύτερη εκδοχή του στα πλέι οφ της Euroleague»

Η Ρεάλ Μαδρίτης του Σέρτζιο Σκαριόλο κέρδισε 82-96 τη Βαλένθια εκτός έδρας και ο Ιταλός προπονητής μετά τη λήξη του αγώνα αναφέρθηκε στα παιχνίδια των «πορτοκαλί» με τον Παναθηναϊκό.

Ο Σκαριόλο ουσιαστικά προειδοποίησε τη Βαλένθια ότι θα βρει μπροστά της την καλύτερη φετινή εκδοχή του Παναθηναϊκού με φόντο μία θέση στο Final Four της Αθήνας. Παράλληλα, ο τεχνικός της Ρεάλ ανέφερε ότι μπορεί οι πράσινοι να μην είχαν εικόνα αντάξια του ρόστερ τους στη regular season, όμως δεν παύουν να είναι μία δυνατή ομάδα.

Οι δηλώσεις του Σέρτζιο Σκαριόλο

«Από την αρχή της φετινής σεζόν αλλά και στη συνέχεια με τις προσθήκες θαυμάσιων παικτών που έχει κάνει θα μπορούσε να θεωρηθεί μία ομάδα που είναι για την πρώτη θέση φέτος. Μπορεί μέχρι τώρα να μην είχε τέτοια εικόνα αλλά ο Παναθηναϊκός παραμένει μια πολύ δυνατή ομάδα. Τώρα πια, σε αυτή τη φάση δεν έχεις κανένα μαξιλαράκι.

Είτε νικάς και προχωράς είτε φεύγεις. Νομίζω ότι θα πρέπει η Βαλένθια να περιμένει την καλύτερη φετινή εκδοχή του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, θεωρώ ότι εάν η Βαλένθια είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού της μπορεί να είναι άκρως ανταγωνιστική και να φέρει μια ισορροπία στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να κριθούν στις λεπτομέρειες, όπως η έδρα.

Γνωρίζουν το πώς πρέπει να παίξουν με τον Παναθηναϊκό και το έχουν δείξει στην κανονική διάρκεια της σεζόν».