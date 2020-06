Την αποκάλυψη ότι ο Κώστας Σλούκας θα λύσει τη συνεργασία του με την Φενέρμπαχτσε ως την επόμενη Τρίτη (1/7) και θα ενταχθεί άμεσα στον Ολυμπιακό έκανε Ιταλός δημοσιογράφος.

Με ανάρτησή του στα social media, ο Ιταλός δημοσιογράφος, Ματέο Αντρεάνι, αποκάλυψε πως ο Κώστας Σλούκας, αλλά και ο Λουίτζι Ντατόμε, θα μείνουν ελεύθεροι από την Φενέρμπαχτσε τις επόμενες ημέρες, καθώς τους περιμένουν ο Ολυμπιακός και η Αρμάνι Μιλάνο αντίστοιχα, με τις οποίες έχουν ήδη συμφωνήσει για να συνεχίσουν την καριέρα τους.

“Ο Τζίτζι Ντατόμε και ο Κώστας Σλούκας πρόκειται να αποδεσμευτούν από την Φενέρμπαχτσέ μέχρι την Τρίτη. Ολίμπια Μιλάνο και Ολυμπιακός τους περιμένουν”, αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Ιταλός.

Gigi Datome and Kostas Sloukas will be released from Fenerbahce by Tuesday. Olimpia Milano and Olympiacos Piraeus await them#Datome #Sloukas #Fenerbahce #Fener #EuroLeague #EuroLega #Basketball #Baloncesto #Turkey #Turkiye #Greece #Olympiacos #Olimpia #Milan #Milano