Ο Σλούκας προσπέρασε τον Μίροτιτς και έγινε 4ος σκόρερ στην ιστορία της Euroleague με τρίποντο στο Παναθηναϊκός – Μονακό

Ο Κώστας Σλούκας στο παιχνίδι των play in ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Μονακό κατάφερε να προσπεράσει τον Νίκολα Μίρτοτιτς για να ανέβει στην 4η θέση της λίστας με τους πρώτους σκόρερ στην ιστορία της Euroleague.

Στα 36 του ο Κώστας Σλούκας διανύει την 16η σεζόν του στη Euroleague και κατάφερε με ένα τρίποντο στην 2η περίοδο του αγώνα του Παναθηναϊκού για να φτάσει τους 4412 πόντους και να αρχίσει να κυνηγάει τον Βασίλη Σπανούλη, που είναι 3ος με 4455 πόντους.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Ντε Κολό με 5157 πόντους και στην κορυφή της σχετικής λίστας είναι ο Μάικ Τζέιμς με 5836, την ώρα που κάνει τρομερό παιχνίδι στο T- Center.