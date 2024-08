Ο Στεφ Κάρι εμφανίστηκε στο συνέδριο των Δημοκρατικών και στήριξε την Κάμαλα Χάρις στις εκλογές των ΗΠΑ

Ο Στεφ Κάρι στηρίζει την υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις στις εκλογές των ΗΠΑ και φρόντισε να το δείξει έμπρακτα.

Ο εκ των κορυφαίων μπασκετμπολιστών του κόσμου, Στεφ Κάρι, εμφανίστηκε με βίντεο στο συνέδριο των Δημοκρατικών, αποθεώνοντας την Κάμαλα Χάρις.

Οι περισσότεροι αθλητές του NBA στηρίζουν την Κάμαλα Χάρις και βρίσκονται απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές των ΗΠΑ, με τον σούπερ σταρ των Γουόριορς να δείχνει με ξεκάθαρο τρόπο την προτίμησή του στην υποψήφια των Δημοκρατικών.

Μετά τον Στιβ Κερ, ήταν η σειρά του Στεφ Κάρι να εμφανιστεί στην τελευταία ημέρα του συνεδρίου των Δημοκρατικών. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Παρισιού παρουσιάστηκε μέσω ενός βίντεο στις οθόνες του United Center, έχοντας περασμένο στον λαιμό το χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο.

Steph Curry in a video message at the DNC:



“I believe that Kamala as president could bring that unity back and continue to move us forward.” pic.twitter.com/PCFOFdvRNh