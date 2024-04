Ο Στεφ Κάρι πήρε το βραβείο του clutch παίκτη της σεζόν στο NBA

Ο Στεφ Κάρι ολοκλήρωσε μία εντυπωσιακή προσωπική χρονιά με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και αναδείχθηκε clutch παίκτης της σεζόν για το NBA, παρότι η ομάδα του έμεινε χαμηλά στην κατάταξη και έχει ήδη αποκλειστεί από τα πλέι οφ.

Στα κρίσιμα σημεία των αγώνων, ο Στεφ Κάρι ήταν ο κορυφαίος της σεζόν στο NBA, με τα επίσημα στοιχεία της διοργάνωσης να δείχνουν ότι σημείωσε 189 πόντους σε clutch καταστάσεις, με τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν των Σικάγο Μπουλς να ακολουθεί με 182 πόντους.

Οι δυο τους “μονομάχησαν” έτσι και για το σχετικό βραβείο του NBA, με τον Κάρι να συγκεντρώνει 298 βαθμούς και 45 πρώτες θέσεις στην ψηφοφορία, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον ΝτεΡόζαν με 272 πόντους και 34 πρώτες θέσεις. Στην τρίτη θέση έμεινε ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ με 160 βαθμούς.

The 2023-24 Kia NBA Clutch Player of the Year is… Stephen Curry!#NBAAwards | #KiaClutch | @Kia pic.twitter.com/h2rjg6TNZa