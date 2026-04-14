Ο Στέφανος Καπίνο έφτασε τις πέντε αποκρούσεις πέναλτι στην Ελβετία με τη Βίντερτουρ

Μπορεί η Βίντερτουρ να βρίσκεται μια ανάσα από τον υποβιβασμό στην Ελβετία, αλλά ο Στέφανος Καπίνο πραγματοποιεί ακόμη μία εξαιρετική χρονιά Παρά την ήττα με 2-0 από την Γκρασχόπερς, ο 32χρονος ήταν ξανά πρωταγωνιστής της Βίντερτουρ, “βγάζοντας” το πέμπτο του φετινό πέναλτι.

Είχαν προηγηθεί οι αποκρούσεις απέναντι σε Σεντ Γκάλεν, Ζυρίχη, Βασιλεία και Λωζάνη, με τον Στέφανο Καπίνο να έχει φτάσει τις πέντε αποκρούσεις σε 10 πέναλτι τη φετινή σεζόν. Συνολικά στην καριέρα του μετρά 10/42, δηλαδή περίπου μία απόκρουση ανά 4 εκτελέσεις.

Την ίδια ώρα, είναι ο 32χρονος τερματοφύλακας με τις περισσότερες αποκρούσεις στο πρωτάθλημα (4.2 ανά 90 λεπτά), με 102 επεμβάσεις εντός περιοχής και 34 εκτός.

Η Βίντερτουρ βρίσκεται στο -9 από την προτελευταία θέση, που οδηγεί σε μπαράζ και δύσκολα θα αποφύγει τον υποβιβασμό.