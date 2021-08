Ο Στέφανος Καπίνο θα επιστρέψει στην Bundesliga, αφού μετά από μερικούς μήνες ως δανεικός στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, πήρε μετεγγραφή στην Αρμίνια Μπίλεφελντ.

Ο άλλοτε διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας ανήκε τα τελευταία χρόνια στη Βέρντερ Βρέμης, αλλά την περασμένη σεζόν είχε παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού στην Σαντχάουζεν, όπου και αγωνίστηκε 18 φορές ως βασικός στο πρωτάθλημα.

Κέρδισε έτσι ένα νέο τριετές συμβόλαιο (2+1) στην 15η ομάδα της περσινής Bundesliga, Αρμίνια Μπίλεφελντ, που ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Καπίνο από την Βέρντερ Βρέμης, η οποία από την πλευρά της, ευχαρίστησε και αποχαιρέτησε τον 27χρονο γκολκίπερ, μέσα και από τα social media.

🔄 Stefanos #Kapino is to leave #Werder and will join Arminia Bielefeld.



Thanks for the last three years, Kapi, and good luck! 💪 pic.twitter.com/FtOCptqL4Z