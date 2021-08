Επίσημο είναι πλέον το career high για τον Στέφανος Τσιτσιπά στην κατάταξη της ATP, που ανακοίνωσε πως ο Έλληνας τενίστας ανέβηκε στο Νο. 3 του κόσμου.

Μόνο ο Νόβακ Τζόκοβιτς (Νο. 1) και ο Ντανίλ Μεντβέντεφ (Νο. 2) βρίσκονται πάνω από τον Στέφανο Τσιτσιπά στην παγκόσμια κατάταξη, αφού ο Έλληνας πρωταθλητής ανέβηκε στο Νο. 3 (κάτι που έχει συμβεί ουσιαστικά από την Πέμπτη (6/8), όταν ο Ράφα Ναδάλ ηττήθηκε στο τουρνουά της Ουάσινγκτον.

Ο Τσιτσιπάς συνεχίζει έτσι την πορεία του στα υψηλά στρώματα της κατάταξης, αφού συμπλήρωσε 2,5 χρόνια εντός του Top-10 ενώ στη φετινή βαθμολογία είναι δεύτερος. Μια θέση στην παγκόσμια κατάταξη κέρδισε και η Μαρία Σάκκαρη, που ανέβηκε από το Νο.19 στο Νο.18, δηλαδή στο career high της διαχρονικά.

🚨 NEW WORLD NO. 3 🚨



🇬🇷 @steftsitsipas moves to a career-high in the @FedEx ATP Rankings 👏 pic.twitter.com/7G33xgnCbb