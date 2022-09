Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προχώρησε σε μία αξιέπαινη κίνηση. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έκανε δωρεά 10.000 δολαρίων στο ίδρυμα που έχει δημιουργήσει η Ελίνα Σβιτολίνα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στηρίζει την προσπάθεια της Ουκρανής τενίστριας, Ελίνα Σβιτολίνα, η οποία δημιούργησε ένα ίδρυμα με στόχο να βοηθήσει νεαρούς Ουκρανούς ταλαντούχους τενίστες και να στηρίξει όλα τα παιδιά που αυτούς αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μετά από τη ρωσική εισβολή.

“Ένιωσα την ανάγκη να βοηθήσω την Ουκρανία με άλλο τρόπο”, δήλωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, “΄Ήθελα να στηρίξω τους νέους Ουκρανούς σε μια τόσο δύσκολη στιγμή.”, πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η Ελίνα Σβιτολίνα ευχαρίστησε τον 24χρονο Έλληνα τενίστα.

“Ήξερα ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν είναι μόνο εξαιρετικός αθλητής, αλλά και εξαιρετικός άνθρωπος. Στην πραγματικότητα σημαντικό δεν είναι μόνο στο ποιος είσαι μέσα στο court, αλλά και να ποιες είναι οι αξίες σου εκτός γηπέδου. Σήμερα η Ουκρανία στηρίζεται από όλο τον κόσμο. Ωστόσο νιώθω ιδιαίτερα περήφανη για όλα όσα κάνουν οι φίλοι και συνάδελφοι και για τη βοήθεια που έχει προσφέρει ο Στέφανος.”. ήταν το μήνυμα της Σβιτολίνα.

Thank you @steftsitsipas for your contribution to my Foundation and support young tennis talents of 🇺🇦🙏🏼

💙💛https://t.co/nVkzH5CbsN