Ο Στέφανος Τσιτσιπάς διαφημίζει και φέτος το ελληνικό σουβλάκι στην Αυστραλία, συνεχίζοντας τη συνεργασία του με το εστιατόριο “Stalactites”, για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας είχε δημιουργήσει πέρυσι τη δική του γευστική πρόταση (με αρνί και ρόδι) και έδωσε το όνομα Tsitsipas Souvlaki σε μία από τις επιλογές του καταστήματος, το οποίο διατίθεται και φέτος. Ο ίδιος μάλιστα το “προώθησε” φτιάχνοντας σουβλάκια σε ένα ειδικό θέμα τηλεοπτικού σταθμού της χώρας.

Σε αυτό ανέφερε ότι τα έσοδα από την πώλησή του καθόλη τη διάρκεια της παρουσίας του στο Australian Open, θα δοθούν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Stef went to Stalactites of course 🥰🌯pic.twitter.com/NsLpklzFuH