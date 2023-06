Ο Στέφανος Τσιτσιπάς φαίνεται ότι είναι ζευγάρι με την Ισπανίδα τενίστρια, Πάουλα Μπαντόσα, γεγονός που έγινε γνωστό μέσα από το Spotify.

Τσιτσιπάς και Μπαντόσα ανέβασαν κοινές τους φωτογραφίες στο προφίλ τους στο Spotify και έβαλαν “φωτιά” στα social media, με την Ισπανίδα τενίστρια να κάνει και σχετική πλάκα στο twitter.

“Περιμένω το μπόνους από το Spotify μετά από αυτό…”, έγραψε η Μπαντόσα, με τον Τσιτσιπά να κάνει retweet την ανάρτησή της και να γράφει με τη σειρά του το εξής: “Εντάξει πάμε τοπικά σε αυτό;”. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έκανε έτσι ταγκ τον ελληνικό λογαριασμό του Spotify, καθώς η Ισπανίδα είχε κάνει από την πλευρά της, τον ισπανικό λογαριασμό. Αξίζει να σημειωθεί πάντως, ότι η ελληνική έκδοση του Spotify στο twitter, είναι ανενεργή από το 2014.

Ok, so we’re going regional on this? 🙄 @SpotifyGreece https://t.co/o84UdahOov