Άτυχος στάθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατά τη διάρκεια του διπλού στη Μαδρίτη κόντρα στους Τζέιμς Μάρεϊ και Μάικλ Βίνους.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας κι ο αδερφός του Πέτρος ηττήθηκαν με 2-1 σετ, ωστόσο άπαντες εστίασαν στη στιγμή του τραυματισμού του Στέφανου.

Ο Έλληνας πρωταθλητής τραυματίστηκε στο δεύτερο σετ, με τις πρώτες εικόνες να είναι ανησυχητικές. Ευτυχώς, όμως, ο Τσιτσιπάς γλίτωσε τα χειρότερα και ολοκλήρωσε, μάλιστα, τον αγώνα.

Το No.5 του κόσμου είχε μια άσχημη πτώση, στην προσπάθεια του να σώσει μία μπάλα. Συγκεκριμένα, ο Τσιτσιπάς βρήκε σε μία διαφημιστική πινακίδα, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο αριστερό πόδι.

Δείτε τη στιγμή του τραυματισμού του Στέφανου Τσιτσιπά:

Stefanos Tsitsipas falls after colliding with an advertising sign while playing doubles…ouch#MMOPEN pic.twitter.com/gtB2iHQ4xq