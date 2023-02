Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στην Ελλάδα, προκειμένου να ενισχύσει την εθνική ομάδα στους αγώνες με τον Ισημερινό για το Davis Cup στο ΟΑΚΑ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε και την Παρασκευή (3/2) στο ΟΑΚΑ για προπόνηση αλλά και για τη συνέντευξη Τύπου ενόψει των αγώνων με τον Ισημερινό για το Davis Cup και συνάντησε τους μπασκετμπολίστες του Παναθηναϊκού, Νίκο Παππά και Δημήτρη Αγραβάνη.

Οι δύο παίκτες δεν βρίσκονται με την πράσινη αποστολή στην Ισπανία για τα παιχνίδια της Euroleague και προπονούνται ατομικά στο ΟΑΚΑ.

Ο Τσιτσιπάς συναντήθηκε με τον Παππά και τον Αγραβάνη και φωτογραφήθηκαν στην κεντρική σάλα του ΟΑΚΑ.

«Όταν συναντιούνται αθλητές του τένις και του μπάσκετ, δεν έχουν τίποτα άλλο να συζητήσουν εκτός από το δίχτυ», ανέφερε αστειευόμενος ο Έλληνας τενίστας λεζάντα που συνόδευε το ποστάρισμα.

When basketball and tennis players meet, they have nothing but net to talk about. pic.twitter.com/6NxJtKiH3g