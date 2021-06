Ιστορία έγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς για το ελληνικό τένις και τον εαυτό του, αφού σε ένα ματς θρίλερ που κράτησε 3,5 ώρες νίκησε 3-2 τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και προκρίθηκε στον τελικό του Roland Garros για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Η συμμετοχή του πρώτου Έλληνα σε τελικό του Roland Garros και γενικά ενός τουρνουά Grand Slam είναι γεγονός! Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγραψε ιστορία στο Παρίσι αφού, παρ’ ότι έπαιξε με την… φωτιά βλέποντας τον Ζβέρεφ να επιστρέφει στο ματς κάνοντας το αρχικό 2-0, 2-2, πήρε πανηγυρικά το 5ο καθοριστικό σετ και με σκορ 3-2 μετά από 3,5 ώρες αγώνα πήρε την πρόκριση στον τελικό.

