Με το ποδόσφαιρο ασχολήθηκε στα social media ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καταθέτοντας ουσιαστικά τη δική του πρόταση για ένα νέο τύπο Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας τόνισε ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα πρωτάθλημα με τις τέσσερις καλύτερες ομάδες από όλες τις χώρες του πλανήτη. Ένα τουρνουά δηλαδή, στο οποίο θα συμμετέχουν ο Λιονέλ Μέσι με την Παρί Σεν Ζερμέν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός (ή ο Άρης κτλ), αλλά και τέσσερις ομάδες από την Ουγκάντα, το Βιετνάμ κ.ο.κ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τσιτσιπάς έγραψε στο twitter τα εξής: «Θα έπρεπε να υπάρχει ένα Παγκόσμιο Κύπελλο μόνο για συλλόγους. Να επιτρέπεται η συμμετοχή στα τέσσερα κορυφαία κλαμπ κάθε χώρας. Κάθε γκρουπ θα έχει 32 ομάδες με τις οκτώ από κάθε γκρουπ να προκρίνονται. Τα ματς θα παίζονται σε ουδέτερο έδαφος. Τα πλέι οφ θα έχουν το σύστημα των νοκ άουτ».

Στη συνέχεια εξήγησε δε ότι «Παγκόσμιο Κύπελλο, δηλαδή σύλλογοι από τις ΗΠΑ, τη Νέα Ζηλανδία, το Βιετνάμ, την Ουγκάντα, την Ισλανδία ή το Ελ Σαλβαδόρ μπορούν να λάβουν μέρος».

World Cup meaning football clubs from USA, New Zealand, Vietnam, Uganda, Iceland or El Salvador can participate. https://t.co/yAJlnk2xjR