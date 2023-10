Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει μπροστά του τον αγώνα με τον Αρτούρ Φις στα ημιτελικά του τουρνουά της Αμβέρσας, αλλά στη συνέχεια θα αγωνιστεί και στη Βιέννη, όπου θα αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα τον Ντομινίκ Τιμ.

Με στόχο να βρει ρυθμό στην indoor season του τουρ, ο Τσιτσιπάς αναμένεται να συμμετάσχει σε συνεχόμενα τουρνουά και έτσι θα μεταβεί αμέσως μετά το European Open στη Βιέννη, όπου ξεκινάει τη Δευτέρα (23/10) το Erste Bank Open.

Πρώτος του αντίπαλος θα είναι λοιπόν ο κάτοχος Γκραν Σλαμ, Ντομινίκ Τιμ, ο οποίος προσπαθεί να επανέλθει από μία σειρά τραυματισμών, που τον έχουν φέρει στο Νο86 της παγκόσμιας κατάταξης.

🚨 MAIN DRAW IS OUT 🚨 Some 🔥 first-round matchups at #erstebankopen 2023 🎾💥 #ATPVienna #ATP500 pic.twitter.com/F1WKqAwv27