Αθλητικά

Βαγγέλης Μαρινάκης και Γιάννης Αλαφούζος θα είναι οι δύο επόμενοι πρόεδροι της Super League – Δεκτό το 1+1

Νέος πρόεδρος ο Γιάννης Αλαφούζος, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να τον διαδέχεται την επόμενη σεζόν
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον Γιάννη Αλαφούζο
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον Γιάννη Αλαφούζο / ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΛΤΕΣ
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Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποφάσισε να κάνει αποδεκτή την πρόταση της ΕΠΟ για την προεδρία της Super League και θα διαδεχθεί τον Γιάννη Αλαφούζο σε θητείες του ενός έτους.

Μετά από δύο ισοψηφίες στις εκλογές της ΕΠΟ και με την υπόθεση να οδηγείται σε αδιέξοδο, ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποφάσισε να αποδεχθεί την πρόταση για 1+1 θητεία με τον Γιάννη Αλαφούζο, ο οποίος και θα είναι φέτος ο πρόεδρος της Super League.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός εξήγησε μάλιστα την απόφασή του, αναφέροντας σχετικά τα εξής: «Ας είμαστε ένα χρόνο λοιπόν ο καθένας. Εγώ δεν θα αφήσω να αμαυρωθεί και να έχει στίγμα η Super League με πραξικόπημα της ΕΠΟ, οπότε θα δεχτώ μόνο για αυτό το λόγο».

Η ΕΠΟ εμφανιζόταν έτοιμη να μην ψηφίσει λευκό στην τρίτη σχετική ψηφοφορία, γεγονός που έφερε και τις δηλώσεις για πραξικόπημα από την πλευρά του Βαγγέλη Μαρινάκη, με αποτέλεσμα τελικά, να γίνει αποδεκτό το 1+1 στην προεδρία της λίγκας.

Αθλητικά
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