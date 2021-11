Τον σταρ και πρωταθλητή του ΝΒΑ, Γιάννη Αντετοκούνμπο, υπέδειξε ο Στέφανος Τσιτσιπάς ως τον καταλληλότερο για να υποδυθεί τον επόμενο James Bond.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ετοιμάζεται για το ATP Finals στο Τορίνο, που ξεκινά την Κυριακή (14/11), αλλά βρήκε χρόνο να κάνει μία ανάρτηση με τη σκέψη του για το ποιος θα πρέπει να υποδυθεί τον επόμενο James Bond.

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρέπει να είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ», έγραψε στο twitter ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, με πολλούς από τους θαυμαστές του ωστόσο να διαφωνούν σχολιάζοντας κάτω από την ανάρτηση πως «Εσύ πρέπει να είσαι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ».

Giannis Antetokounmpo has to be the next James Bond.