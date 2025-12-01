Ο Στέφανος Τζίμας μετά το πρώτο του γκολ στην Premier League: «Τέλεια Κυριακή»

Ο Στέφανος Τζίμας «καθάρισε» τη νίκη για την Μπράιτον κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ κάνοντας το τελικό 2-0 και σε ανάρτησή του έδειξε πόσο τον χαροποίησε το συγκεκριμένο γκολ στην Premier League.

Ο προπονητής της Μπράιτον έχει αρχίσει να εμπιστεύεται όλο και περισσότερο τον Στέφανο Τζίμα, όπως και τον Μπάμπη Κωστούλα. Ο πρώτος τράβηξε από τα μαλλιά την τελευταία του ευκαιρία και σκόραρε στη νίκη των «γλάρων» επί της Νότιγχαμ Φόρεστ, που τους ανέβασε στην 5η θέση της Premier League.

View this post on Instagram A post shared by Stefanos Tzimas (@steftzimas)

«Τέλεια Κυριακή, σημαντικοί τρεις βαθμοί και το πρώτο μου γκολ στην Premier League» έγραψε ο Τζίμας στην ανάρτησή του στο instagram μετά το παρθενικό του γκολ στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.