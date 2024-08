Ο Στιβ Κερ έκανε τον πανηγυρισμό του Στεφ Κάρι και έστειλε μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ από το συνέδριο των Δημοκρατικών

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Παρισιού με την Team USA, Στιβ Κερ βρέθηκε στο συνέδριο των Δημοκρατικών ενόψει των εκλογών στις ΗΠΑ, στήριξε την υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις και έστειλε… μήνυμα προς τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών, Ντόναλντ Τραμπ.

Δεν είναι λίγα τα άτομα από το χώρο του ΝΒΑ που είναι πολιτικοποιημένα και έχουν πάρει ανοικτά θέση, υπέρ της Κάμαλα Χάρις και -ακόμα πιο φανερά- κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Μεταξύ αυτών και ο προπονητής των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Στιβ Κερ.

Ο Στιβ Κερ υποστηρίζει την παράταξη των Δημοκρατικών, δεν συμπαθεί τον Ντόναλντ Τραμπ και μίλησε στο συνέδριο των Δημοκρατικών στο Σικάγο ενόψει των εκλογών στις ΗΠΑ. Ο τρόπος που έκλεισε την ομιλία του, ήταν αυτός που τράβηξε τα… φώτα.

“Ξέρω ότι το να μιλάς για πολιτική στις μέρες μας έρχεται με ρίσκα. Μπορώ να δω το “σκάσε και σφύρα” tweets όσο μιλάμε. Ξέρω επίσης όμως ότι είναι πολύ σημαντικό ως Αμερικανός πολίτης να μην μιλήσω” ανέφερε αρχικά ο τεχνικός των Γουόριορς και της Team USA, ο οποίος πήγε να στηρίξει την υποψηφιότητα της Καμάλα Χάρις, για να προσθέσει: “Ο λόγος που είπα ναι στο να μιλήσω, είναι επειδή ως κόουτς, πρώην παίκτης, ως πατέρας, γιος, ακόμα και παππούς, αλλά και ως Αμερικανός πιστεύω σε μία συγκεκριμένη ηγεσία”.

Ο Κερ στην συνέχεια ανέφερε τι πιστεύει ότι σημαίνει να είναι κάποιος ηγέτης και τι όχι. Πόσο σημαντικό είναι ο ηγέτης να ενώνει και όχι να διχάζει, πετώντας ξεκάθαρα τα καρφιά του προς την πλευρά του Τραμπ. Και, στο τέλος της ομιλίας του, ανέφερε: “Μετά το τέλος των εκλογών, όταν πάρουμε τα αποτελέσματα, τότε λέγοντας τα λόγια του σπουδαίου Στεφ Κάρι, μπορούμε να πούμε στον Ντόναλντ Τραμπ, καλό βράδυ”

“In the words of the great Steph Curry, we can tell Donald Trump… night night!”



Steve Kerr at the Democratic National Convention pic.twitter.com/HcGs9jv4UQ