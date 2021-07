Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε την κορυφαία εμφάνιση της καριέρας του στον δεύτερο τελικό των Μιλγουόκι Μπακς κόντρα στους Φοίνιξ Σανς και λίγο έλειψε να ξεπεράσει και τον Τζόρνταν, αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του.

O Greek Freak έκανε ρεκόρ στα play off με 42 πόντους, έχοντας 11/18 βολές, 14/17 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 12 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 κοψίματα σε 40 λεπτά συμμετοχής, ενώ με τους 20 πόντους του στο τρίτο δωδεκάλεπτο “άγγιξε” το ιστορικό ρεκόρ των 22 πόντων σε μία περίοδο στους τελικούς, του θρύλου των Σικάγο Μπουλς, από το 1992.

Ο δύο φορές MVP του NBA έφθασε επίσης τα 10 παιχνίδια με 30+ πόντους και 10+ ριμπάουντ στην post season, γεγονός που τον έφερε δίπλα σε Σακίλ, Ολάζουον, Μπέιλορ και Τζαμπάρ στη σχετική λίστα.

Giannis Antetokounmpo scored 20 points in the 3rd quarter.



That’s the most in a Finals quarter since Michael Jordan scored 22 in 1993, also vs the Suns.



h/t @EliasSports pic.twitter.com/riWNXw0DgS