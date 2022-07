Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Ελλάδας και πλέον βρίσκεται στις ΗΠΑ. Καλοκαίρι… αποφάσεων για τον γκαρντ του Ολυμπιακού.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει αυτή τη στιγμή τρεις επιλογές. Την πρόταση ανανέωσης του Ολυμπιακού, την προσφορά που φαίνεται πως έχει δεχθεί από την Φενέρμπαχτσε του Δημήτρη Ιτούδη και το ΝΒΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 26χρονος διεθνής γκαρντ έχει πάντα στο μυαλό του την επιστροφή στο ΝΒΑ και σύμφωνα με το «Yahoo» και την Αμερικανίδα δημοσιογράφο, Κρτίστεν Πικ, ο Ντόρσεϊ βρίσκεται στο Ντάλας και κάνει προπονήσεις με τους Μάβερικς.

Θυμίζουμε ότι πριν έρθει στην Ευρώπη -το 2019- και την Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε αγωνιστεί σε Χοκς και Γκρίζλις.

Former Oregon shooting guard Tyler Dorsey had a private workout for the Dallas Mavericks yesterday, sources tell @YahooSports. Last season, Dorsey (6-5 shooting guard) helped lead Olympiacos (Greece) to the EuroLeague Final Four and was the 2nd leading scorer on the team.