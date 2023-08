Ο Ταξιάρχης Φούντας πέρασε με επιτυχία από ανιχνευτή ψεύδους σχετικά με τις κατηγορίες που τον βαραίνουν για ρατσιστική επίθεση, ωστόσο όπως όλα δείχνουν δεν θα συνεχίσει στον σύλλογο του MLS.

O Φούντας είχε γίνει γνωστό πριν λίγο καιρό ότι στράφηκε ρατσιστικά προς τον συμπαίκτη του στην DC United Νάιτζελ Ρομπέρτα, με τον ίδιο να μπαίνει στον πάγο από την ομάδα.

Έπειτα από δική του προτροπή, η ομάδα τον πέρασε από ανιχνευτή ψεύδους, σχετικά με το συγκεκριμένο περιστατικό, με τα αποτελέσματα να δείχνουν πως ουδέποτε είχε προβεί σε τέτοια ή παρόμοια ενέργεια.

Κάτι που αναμένεται να κατατεθεί τόσο στην ομάδα, όσο και στους αρμόδιους του πρωταθλήματος, προκειμένου ο Φούντας να απεμπλακεί από τις κατηγορίες που τον βαραίνουν.

Ωστόσο όλα τα παραπάνω δεν είναι αρκετά για να τον κρατήσουν στην DC, αφού όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Αμερική οι δυο πλευρές αναμένεται να λύσουν την συνεργασία τους από κοινού.

D.C. United forward Taxi Fountas commissioned a polygraph test – a lie-detector – to help defend himself against allegations of racist verbal abuse against a team-mate.



MLS is investigating & D.C. United are close to mutually terminating Fountas’ contract.



