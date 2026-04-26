Αθλητικά

Ο Τάσος Δουβίκας οδηγεί την Κόμο στην Ευρώπη: 12ο φετινό γκολ για τον Έλληνα επιθετικό

Ο Τάσος Δουβίκας με τους συμπαίκτες του στην Κόμο
Cal Sport Media via AP Images

Ακόμα ένα βήμα για την κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού εισιτήριου για τη νέα σεζόν έκανε η Κόμο του Τάσου Δουβίκα στη Serie A.

Με πρωταγωνιστή τον Τάσο Δουβίκα, η Κόμο επικράτησε εκτός έδρας της Τζένοα με 2-0 για την 34η αγωνιστική της Serie A, έφτασε τους 61 βαθμούς και διατηρήθηκε στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας απόσταση 2 βαθμών από την τετράδα που οδηγεί στο Champions League.

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός έβαλε μπροστά την Κόμο στη Γένοβα απέναντι στην Τζένοα, βρίσκοντας τον δρόμο για τα δίχτυα στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης με κεφαλιά.

Αυτό ήταν το 12ο φετινό γκολ του Τάσου Δουβίκα, ο οποίος έχει δώσει πολλές λύσεις στην ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας.

Το τελικό 2-0 διαμόρφωσε ο Ντιαό στο 68′. Στο 81′ ο Δουβίκας έγινε αλλαγή, δίνοντας τη θέση του στον Αλβάρο Μοράτα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
68
59
50
49
30
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo