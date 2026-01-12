Ο Τετέ πήρε το τύμπανο και ξεσήκωσε τους οπαδούς της Γκρέμιο

Ο Τετέ είναι και επίσημα -εδώ και λίγες ώρες- ποδοσφαιριστής της Γκρέμιο. Ο 25χρονος εξτρέμ ολοκλήρωσε το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό και επέστρεψε στην ομάδα που έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα.

Ο Τετέ γύρισε σε γνώριμα λημέρια και έδειξε πόσο δεμένος παραμένει με τη Γκρέμιο. Από τις πρώτες του κιόλας ώρες στο Πόρτο Αλέγκρε, ο Βραζιλιάνος φρόντισε να ξεσηκώσει τον κόσμο της ομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά την άφιξή του, οπαδοί υποδέχθηκαν τον Τετέ και ο Βραζιλιάνος δεν έμεινε απλός θεατής. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού πήρε ένα τύμπανο, έδωσε το… ρυθμό, τραγούδησε συνθήματα μαζί με τους οπαδούς και έδειξε έμπρακτα τον ενθουσιασμό του για την επιστροφή στην Γκρέμιο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Grêmio FBPA (@gremio)

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιροστής ανέβασε στα social media.