Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στην Ελλάδα και δουλεύει σκληρά ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου του NBA.

Λίγες μέρες μετά την ανανέωση του συμβολαίου του με τους Μπακς, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στοκ ΟΑΚΑ και συνέχισε τη σκληρή δουλειά, κάνοντας ατομική προπόνηση.

Ο πρωταθλητής του NBA επέστρεψε στο γήπεδο όπου αγωνίστηκε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, με την πράσινη ΚΑΕ να στέλνει το δικό της μήνυμα στον Έλληνα φόργουορντ.

«Συνέχισε τη σκληρή δουλειά πρωταθλητή», ήταν το μήνυμα του Παναθηναϊκού.

