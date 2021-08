Ο εμβληματικός ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ντένις Λόου, διαγνώστηκε με τη νόσο Αλτσχάιμερ στα 81 του χρόνια.

Κάτοχος της Χρυσής Μπάλας το 1964, τρίτος σκόρερ όλων των εποχών για την Μάντσεστερ γιουνάιτεντ με 237 γκολ σε 404 εμφανίσεις από 1962 ως το 1973, όπου μεταξύ άλλων κατέκτησε με τους «κόκκινους διαβόλους» και το πρώτο Κύπελλο Πρωταθλητριών (σημερινό Champions League) της ιστορίας τους, ο Ντένις Λόου αποτελεί αναμφίβολα μύθο της αγγλικής ομάδας και η είδηση πως διαγνώστηκε με τη νόσο Αλτσχάιμερ στα 81 του χρόνια προκάλεσε θλίψη.

Το γεγονός έκανε γνωστό ο ίδιος με δήλωσή του, όπου τόνισε: «Είναι μια προβληματική ασθένεια με προκλήσεις και την έχω δει εγώ ο ίδιος από πολλούς φίλους που το έχουν βιώσει. Ελπίζεις ότι δεν θα σου συμβεί, κάνεις αστεία ακόμη και όταν αγνοείς τα πρώτα σημάδια, γιατί δεν θέλεις να είναι αλήθεια. Θυμώνεις, απογοητεύεσαι, μπερδεύεσαι και μετά ανησυχείς. Ανησυχείς για την οικογένειά σου, καθώς θα είναι αυτοί που θα το αντιμετωπίσουν. Ωστόσο, ήρθε η ώρα να το αντιμετωπίσω και συγχωρήστε μου το λογοπαίγνιο (σ.σ. “to tackle this head on”, η έκφραση που χρησιμοποίησε). Αναγνωρίζω πώς ο εγκέφαλός μου επιδεινώνεται και πώς η μνήμη μου μου διαφεύγει όταν δεν το θέλω και πως αυτό μου προκαλεί στενοχώρια σε καταστάσεις που είναι πέρα από τον δικό μου έλεγχο.

Καταλαβαίνω τι συμβαίνει και γι’ αυτό θέλω να μιλήσω τώρα για την κατάστασή μου όσο είμαι σε θέση, γιατί ξέρω ότι θα υπάρξουν μέρες που δεν θα καταλαβαίνω και μισώ αυτή τη σκέψη», αναφέρει μεταξύ άλλων.

