Ο θρυλικός Χρίστο Στόιτσκοφ στο Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός στη Βουλγαρία

Μία μεγάλη προσωπικότητα του βουλγαρικού αθλητισμού έδωσε το «παρών» στο γήπεδο
Ο Χρίστο Στόιτσκοφ στην κερκίδα της Arena 8888 / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στη Βουλγαρία κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 37η αγωνιστική της Euroleague και στο γήπεδο βρέθηκε για το ματς και ο Χρίστο Στόιτσκοφ.

Ο θρυλικός ποδοσφαιριστής και κορυφαίος όλων των εποχών για το βουλγαρικό ποδόσφαιρο, πήρε από νωρίς θέση στην κερκίδα για το Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός και φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητος.

Σχετική ανάρτηση έκανε και ο επίσημος λογαριασμός της Euroleague, κάνοντας λόγο για “βουλγαρική ιδιοφυΐα” σε video με τον Χρίστο Στόιτσκοφ.

Ο Χρίστο Στόιτσκοφ υπήρξε κορυφαίος ποδοσφαιριστής τις δεκαετίες του ’80 και του ’90, με σπουδαία καριέρα σε ΤΣΣΚΑ Σόφιας και Μπαρτσελόνα.

