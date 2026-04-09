Ο θρυλικός Χρίστο Στόιτσκοφ στο Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός στη Βουλγαρία

Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στη Βουλγαρία κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 37η αγωνιστική της Euroleague και στο γήπεδο βρέθηκε για το ματς και ο Χρίστο Στόιτσκοφ.

Ο θρυλικός ποδοσφαιριστής και κορυφαίος όλων των εποχών για το βουλγαρικό ποδόσφαιρο, πήρε από νωρίς θέση στην κερκίδα για το Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός και φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητος.

Σχετική ανάρτηση έκανε και ο επίσημος λογαριασμός της Euroleague, κάνοντας λόγο για “βουλγαρική ιδιοφυΐα” σε video με τον Χρίστο Στόιτσκοφ.

Some Bulgarian Brilliance in Attendance



Hristo Stoichkov is here tonight! pic.twitter.com/Nl91792an5 — EuroLeague (@EuroLeague) April 9, 2026

Ο Χρίστο Στόιτσκοφ υπήρξε κορυφαίος ποδοσφαιριστής τις δεκαετίες του ’80 και του ’90, με σπουδαία καριέρα σε ΤΣΣΚΑ Σόφιας και Μπαρτσελόνα.