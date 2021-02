Ο Τιερί Ανρί αναλαμβάνει ομάδα της Premier League

Ο Τιερί Ανρί φαίνεται ότι είναι έτοιμος να επιστρέψει στους ευρωπαϊκούς πάγκους για τη δεύτερη ευκαιρία του ως προπονητής, καθώς η Μπόρνμουθ έχει ξεκινήσει συζητήσεις μαζί του για να επέλθει η συμφωνία.

Η αγγλική ομάδα απέλυσε τον Τζέισον Τίνταλ μετά την κακή της σεζόν στην Premier League κι έχει επιλέξει τον Γάλλο παλαίμαχο σούπερ σταρ, για την αντικατάστασή του.

Μετά το ανεπιτυχές ξεκίνημά του στη Μονακό, ο Ανρί βρέθηκε στον Καναδά για την CF Montreal, με την οποία και έχει συμφωνήσει ήδη η Μπόρνμουθ για την “μετακόμισή” του στο Νησί, όπου και διέπρεψε ως ποδοσφαιριστής με τη φανέλα της Άρσεναλ.

manager update:



I understand that @afcbournemouth have, this afternoon, formally requested permission from CF Montréal to speak to their manager, Thierry Henry.



Now awaiting a response.