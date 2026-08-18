Ολυμπιακός: Το ερυθρόλευκο πρόγραμμα προετοιμασίας, από τις εργομετρικές εξετάσεις έως και το τζάμπολ στη Euroleague

“Η νέα σεζόν πλησιάζει! Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας, Ολυμπιακός, ξεκινά την προετοιμασία του με το βλέμμα και πάλι στην κορυφή!” αναφέρει η ερυθρόλευκη ΚΑΕ, ενημερώνοντας για το πρόγραμμα προετοιμασίας της ομάδας μέχρι το εναρκτήριο τζάμπολ των επίσημων υποχρεώσεων των Πειραιωτών για τη σεζόν 2026-27.

Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα συγκεντρώνεται για εργομετρικές εξετάσεις την ερχόμενη Πέμπτη (20.08.2028). Σε αυτό το “ραντεβού” δεν θα βρίσκονται οι παίκτες που έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες τους.

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Οι παίκτες του Ολυμπιακού θα υποβληθούν στη συνέχεια στις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις πριν από την έναρξη κάθε σεζόν, ενώ το πρώτο φιλικό παιχνίδι -προπονητικού χαρακτήρα- θα το δώσουν στις 30 Αυγούστου.

Ακολουθεί η συμμετοχή του Ολυμπιακού στο 6ο Crete International Basketball Tournament, από τις 4 έως τις 6 Σεπτεμβρίου, ενώ από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου οι «ερυθρόλευκοι» θ’ αγωνιστούν στο “International Basketball Tournament Cyprus” «Νεόφυτος Χανδριώτης» επί κυπριακού εδάφους.

Από τις 18-19, ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει το πρώτο Super Cup της Euloleague, στις 24 Σεπτεμβρίου στο πρόγραμμα υπάρχει η αναμέτρηση με την Μπασκόνια, ενώ το ελληνικό Super Cup αποτελεί και φέτος στόχο για την ομάδα του Πειραιά (26-27/9).

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Στις 29 Σεπτεβρίου, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αντιμετωπίζει τη Ζαλγκίρις Κάουνας και την 1η Οκτωβρίου τη Βίρτους Μπολόνια.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού έχει ως εξής:

20/08 Εργομετρικές εξετάσεις

21/08 Ιατρικές εξετάσεις

30/08 Φιλικός αγώνας

04-06/09 6ο Crete International Basketball Tournament

11-13/09 International Basketball Tournament Cyprus – «ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΝΔΡΙΩΤΗΣ»

18-19/09 Super Cup – Euroleague

24/09 Baskonia Vs Olympiacos (Euroleague)

26-27/09 Super Cup – GBL

29/09 Zalgiris Kaunas – Olympiacos (Euroleague)

01/10 Virtus Bologna – Olympiacos (Euroleague)