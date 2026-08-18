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Αθλητικά

Ολυμπιακός: Το ερυθρόλευκο πρόγραμμα προετοιμασίας, από τις εργομετρικές εξετάσεις έως και το τζάμπολ στη Euroleague

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να ξεκινήσει την προετοιμασία του για τη νέα αγωνιστική περίοδο
Ο Φουρνιέ και ο Βεζένκοφ αγκαλιάζονται
Ο Φουρνιέ και ο Βεζένκοφ αγκαλιάζονται μετά την κατάκτηση της EuroLeague / KLODIAN LATO / EUROKINISSI
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“Η νέα σεζόν πλησιάζει! Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας, Ολυμπιακός, ξεκινά την προετοιμασία του με το βλέμμα και πάλι στην κορυφή!” αναφέρει η ερυθρόλευκη ΚΑΕ, ενημερώνοντας για το πρόγραμμα προετοιμασίας της ομάδας μέχρι το εναρκτήριο τζάμπολ των επίσημων υποχρεώσεων των Πειραιωτών για τη σεζόν 2026-27.

Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα συγκεντρώνεται για εργομετρικές εξετάσεις την ερχόμενη Πέμπτη (20.08.2028). Σε αυτό το “ραντεβού” δεν θα βρίσκονται οι παίκτες που έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες τους.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού θα υποβληθούν στη συνέχεια στις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις πριν από την έναρξη κάθε σεζόν, ενώ το πρώτο φιλικό παιχνίδι -προπονητικού χαρακτήρα- θα το δώσουν στις 30 Αυγούστου.

Ακολουθεί η συμμετοχή του Ολυμπιακού στο 6ο Crete International Basketball Tournament, από τις 4 έως τις 6 Σεπτεμβρίου, ενώ από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου οι «ερυθρόλευκοι» θ’ αγωνιστούν στο “International Basketball Tournament Cyprus” «Νεόφυτος Χανδριώτης» επί κυπριακού εδάφους.

Από τις 18-19, ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει το πρώτο Super Cup της Euloleague, στις 24 Σεπτεμβρίου στο πρόγραμμα υπάρχει η αναμέτρηση με την Μπασκόνια, ενώ το ελληνικό Super Cup αποτελεί και φέτος στόχο για την ομάδα του Πειραιά (26-27/9).

Στις 29 Σεπτεβρίου, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αντιμετωπίζει τη Ζαλγκίρις Κάουνας και την 1η Οκτωβρίου τη Βίρτους Μπολόνια.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού έχει ως εξής:

20/08 Εργομετρικές εξετάσεις

21/08 Ιατρικές εξετάσεις

30/08 Φιλικός αγώνας

04-06/09 6ο Crete International Basketball Tournament

11-13/09 International Basketball Tournament Cyprus – «ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΝΔΡΙΩΤΗΣ»

18-19/09 Super Cup – Euroleague

24/09 Baskonia Vs Olympiacos (Euroleague)

26-27/09 Super Cup – GBL

29/09 Zalgiris Kaunas – Olympiacos (Euroleague)

01/10 Virtus Bologna – Olympiacos (Euroleague)

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