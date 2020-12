Ο Τουράμ ζήτησε συγγνώμη για το φτύσιμο στο πρόσωπο αντιπάλου (video)

Η ενέργεια του ήταν απαράδεκτη. Ο Μάρκους Τουράμ απολογήθηκε για την «τραγική» κίνηση του, να φτύσει στο πρόσωπο τον Στέφαν Πος.

Το απίστευτο περιστατικό έγινε στο 79’ του Γκλάντμπαχ – Χόφενχαϊμ (1-2). Ο Μάρκους Τουράμ των γηπεδούχων πλησίασε τον Στέφαν Πος, τον έφτυσε στο πρόσωπο και… είδε την κόκκινη κάρτα.

Marcus Thuram sent off for spitting at Hoffenheim’s Stefan Posch today – a really petulant move in the middle of a particularly intense moment in the pandemic in Germany & beyond. pic.twitter.com/oW1SbaNU6u