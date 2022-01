Ο Τρίσταν Τόμπσον έκανε τεστ πατρότητας που επιβεβαίωσε ότι έχει παιδί με άλλη γυναίκα και έτσι απολογήθηκε τόσο στην ίδια, όσο και στην επί χρόνια σύντροφό του, Κλόε Καρντάσιαν.

Ο σέντερ των Σακραμέντο Κινγκς έχει απασχολήσει πολλές φορές τα Μέσα στις ΗΠΑ με την προσωπική του ζωή, αλλά και τη σχέση του με τη ριάλιτι περσόνα της γνωστής οικογενείας, η οποία θα πρέπει να δεχθεί πια ότι εκείνος έχει και έναν γιο από άλλη γυναίκα.

Σε μία προσπάθεια δημόσιας απολογίας λοιπόν, με γραπτό μήνυμά του, ο Τόμπσον έγραψε για την υπόθεση τα εξής: «Αναλαμβάνω πλήρως τις ευθύνες των πράξεών μου. Μετά τα τεστ πατρότητας ανυπομονώ να μεγαλώσουμε φιλικά τον γιο μας. Ειλικρινά απολογούμαι όσους πλήγωσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, δημόσια και ιδιωτικά. Κλόι, δεν αξίζεις τον πόνο και τον εξευτελισμό που σου προκάλεσα.

Δεν αξίζεις τον τρόπο που σου φέρθηκα όλα αυτά τα χρόνια. Οι πράξεις μου δεν αντιστοιχούν στον τρόπο που σε έβλεπα. Τρέφω μεγάλη αγάπη και σεβασμό για σένα, ανεξάρτητα από το τι μπορεί να πιστεύεις. Λυπάμαι πάρα πολύ».

