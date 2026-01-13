Ο Τσάμπι Αλόνσο αποχαιρέτησε τη Ρεάλ Μαδρίτης: Φεύγω περήφανος πως έκανα το καλύτερο

“Αυτό το κεφάλαιο της καριέρας μου δεν εξελίχθηκε όπως θα θέλαμε”, αναφέρει ο Τσάμπι Αλόνσο στο πρώτο μήνυμά του μετά το διαζύγιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Τσάμπι Αλόνσο και η Ρεάλ Μαδρίτης ολοκλήρωσαν πρόωρα τη συνεργασία τους. Μετά από επτά μήνες, ο Βάσκος τεχνικός αποτελεί παρελθόν από τους Μαδριλένους, μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα στον τελικό του Super Cup.

Με ανάρτησή του στα social media, ο Τσάμπι Αλόνσο αποχαιρέτησε τη Ρεάλ Μαδρίτης, υποστηρίζοντας ότι φεύγει με σεβασμό, ευγνωμοσύνη και την υπερηφάνεια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Xabi Alonso (@xabialonso)

«Αυτό το κεφάλαιο της καριέρας μου έφτασε στο τέλος του και δεν εξελίχθηκε όπως θα θέλαμε. Το να προπονώ τη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν τιμή και ευθύνη.

Ευχαριστώ τον σύλλογο, τους παίκτες και, πάνω απ’ όλα, τους οπαδούς και την κοινότητα των Μαδριλένων για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή τους. Φεύγω με σεβασμό, ευγνωμοσύνη και την υπερηφάνεια πως έκανα το καλύτερο δυνατό», ήταν το μήνυμα του Τσάμπι Αλόνσο.