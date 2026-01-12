Συμβαίνει τώρα:
Τέλος ο Τσάμπι Αλόνσο από τη Ρεάλ Μαδρίτης

Μόλις 7 μήνες έμεινε ο Ισπανός προπονητής στον πάγκο των "μερένγκες" - Αναλαμβάνει ο Αρμπελόα, ως υπηρεσιακός τεχνικός
ΦΩΤΟ REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Susana Vera

Ένα 24ωρο μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα στον τελικό του ισπανικού Super Cup με 3-2, η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή της ομάδας, Τσάμπι Αλόνσο!

Ήταν ένα ακόμα αρνητικό αποτέλεσμα, με την γκρίνια στη Ρεάλ Μαδρίτης να μεγαλώνει. Παρά τα δημοσιεύματα για… πίστωση χρόνου στον Τσάμπι Αλόνσο, η διοίκηση των “μερένγκες” προχώρησε στην αιφνιδιαστική λύση της συνεργασίας της με τον Ισπανό προπονητή.

Την ίδια στιγμή, μέχρι να βρεθεί η διάδοχη λύση, υπηρεσιακός προπονητής στη Ρεάλ Μαδρίτης αναλαμβάνει ο Άλβαρο Αρμπελόα, ο οποίος μέχρι τώρα καθοδηγούσε τη δεύτερη ομάδα της “βασίλισσας”. Ο άλλοτε αρχηγός και θρύλος του συλλόγου καλείται να κρατήσει την ομάδα σε ισορροπία σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή της σεζόν.

“Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ του συλλόγου και του Τσάμπι Αλόνσο, αποφασίστηκε να τερματιστεί η θητεία του ως προπονητή της πρώτης ομάδας.

Ο Τσάμπι Αλόνσο θα έχει πάντα την αγάπη και τον θαυμασμό όλων των Μαδριλένων, καθώς είναι ένας θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης και εκπροσώπησε -πάντα- τις αξίες του συλλόγου μας. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι πάντα το σπίτι του.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Τσάμπι Αλόνσο και όλο το προπονητικό του επιτελείο για τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή τους καθ’ όλη αυτή την περίοδο και να τους ευχηθούμε καλή τύχη σε αυτή τη νέα φάση της ζωής τους” αναφέρει η ανακοίνωση των “μερένγκες”.

