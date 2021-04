Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε μία τεράστια ευκαιρία να προκριθεί στα ημιτελικά του Miami Open. Ο Έλληνας πρωταθλητής έχασε ένα παιχνίδι που ήταν στα μέτρα του, λυγίζοντας από τον Χούμπερτ Χούρκατς (No.37) με 2-1 σετ.

Ο Πολωνός τενίστας κατάφερε να πανηγυρίσει μία σπουδαία νίκη με ανατροπή και πήρε το εισιτήριο για πρώτη φορά στην καριέρα του για τα ημιτελικά Masters, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ρούμπλεφ – Κόρντα. Πλέον ο Στέφανος Τσιτσιπάς στρέφει την προσοχή του στη χωμάτινη σεζόν.

Ο Έλληνας πρωταθλητής προηγήθηκε κατακτώντας εύκολα το πρώτο σετ με 6-2, αλλά στη συνέχεια η απόδοσή του έπεσε, με αποτέλεσμα ο αντίπαλός του να ισοφαρίσει κατακτώντας το δεύτερο σετ με 6-3 κι εν τέλει να φτάσει στη νίκη κερδίζοντας και το τρίτο, με 6-4.

Ο Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε να μείνει ψύχραιμος από τα μέσα του δευτέρου σετ και έπειτα, έκανε πολλά αβίαστα λάθη και δεν έπιασε ποτέ υψηλά στάνταρ απόδοσης, με αποτέλεσμα ο Χούρκατς να φτάνει δίκαια σε μία από τις σπουδαίες νίκες της καριέρας του.

