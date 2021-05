Το πρώτο «εισιτήριο» για τον αυριανό τελικό στο 250άρι τουρνουά στη Λιόν πήγε στον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Έλληνας πρωταθλητής δυσκολεύτηκε από τον νεαρό, Λορέντζο Μουζέτι, αλλά όταν πήρε… φόρα, τον «καθάρισε» με 2-1 σετ.

Έδειξε την ποιότητα του, έβγαλε αντίδραση και πήρε την πρόκριση. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με ανατροπή τον Λορέντζο Μουζέτι (3-6, 6-4, 6-0) και πήρε την πρόκριση στον τελικό του Lyon Open.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους δύο τενίστες να είναι απόλυτα κυρίαρχοι στο σερβίς τους στα πρώτα 4 γκέιμ και το 2-2 να έρχεται φυσιολογικά. Ο Ιταλός πίεζε τον Τσιτσιπά στη βασική γραμμή και τον οδηγούσε σε λάθη, με τον Έλληνα τενίστα να δέχεται το μπρέικ και τον Ιταλό να «χτίζει» πάνω σε αυτό για να προηγηθεί 4-2 και 5-3 εν συνεχεία. Ο Τσιτσιπάς μείωσε και πίεσε για το μπρέικ, αλλά ο 19χρονος Μουζέτι έμεινε ψύχραιμος παίρνοντας τελικά το 1ο σετ με 6-4.

Στο δεύτερο σετ ο Τσιτσιπάς μπήκε «αγριεμένος» και προηγήθηκε 3-1 με μπρέικ στο 4ο γκέιμ, αλλά ο Ιταλός δεν το έβαλε κάτω και απάντησε με τον ίδιο τρόπο μειώνοντας σε 4-3 λίγο αργότερα. Ο Στέφανος από εκείνο το σημείο κι έπειτα έδειξε την κλάση του, χωρίς να πτοηθεί από το μπρέικ του Ιταλού που ήρθε κόντρα στη ροή του αγώνα. Ο Έλληνας πρωταθλητής με δικό του μπρέικ πήρε ξανά προβάδισμα ασφαλείας και τέλειωσε το σετ με 6-3.

Ο Τσιτσιπάς μπήκε με το.. πόδι στο γκάζι στο τρίτο σετ. Ο Έλληνας τενίστας δεν έχασε ούτε game κι έτσι πήρε… καθαρά το σετ (6-0) και την πρόκριση στον τελικό του τουρνουά.

Αυτή ήταν η 4η φετινή πρόκριση του Τσιτσιπά σε τελικό. Στο μεγάλο ματς της Κυριακής (23/05) θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού Νόρι – Κατσάνοφ.

