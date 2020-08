Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Σερένα Γουίλιαμς προπονήθηκαν μαζί, στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για το Western & Southern Open, που ξεκινάει το Σάββατο (22/8), αλλά και για το US Open (31/8).

Ο Έλληνας τενίστας είχε την ευκαιρία να αντιμετωπίσει τη θρυλική Αμερικανίδα τενίστρια για δεύτερη φορά στην καριέρα του, μετά την πρώτη τους συνάντηση στο Περθ της Αυστραλίας πέρυσι τον Ιανουάριο.

Τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Σερένα Γουίλιαμς τους ενώνει ο Πατρίκ Μουράτογλου, ο οποίος είναι προπονητής της Αμερικανίδας και μέντορας του κορυφαίου Έλληνα τενίστα.

It’s happening guys, Stef and Serena are hitting together 😱🔥#stefanostsitsipas #tsitsipas #SerenaWilliams #cincytennis #usopen pic.twitter.com/seS3PdHMet