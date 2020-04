Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβασε ένα ακόμη vlog του στο youtube, αλλά λίγο αργότερα ενημέρωσε τους ακολούθους του στο twitter, ότι σκοπεύει να σταματήσει σύντομα αυτό το χόμπι του.

«Δεκατρία ακόμα επεισόδια και μετά το vlogging τελειώνει επισήμως», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τσιτσιπάς, που είχε φθάσει να έχει πάνω από 170.000 συνδρομητές στο κανάλι του στο youtube.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας εξήγησε μάλιστα περαιτέρω την απόφασή του, απαντώντας σε σχόλια φίλων του στο twitter.

«Έχω ξοδέψει πολύ χρόνο, προσπάθεια και συγκέντρωση σε αυτό το χόμπι μου. Προσπαθώ να είμαι κάποιος που ξεκάθαρα δεν είμαι. Η ιδιωτικότητα είναι επίσης ένα σημαντικό στοιχείο που δεν έχω πάρει στα σοβαρά».

Θέλω να εστιάσω περισσότερο σε άλλους και όχι τόσο στον εαυτό μου. Αισθάνομαι ότι τα vlog έχουν αρχίσει να γίνονται εγωκεντρικά και αυτό δεν μου αρέσει. Θα φτιάχνω δύο ταινίες το χρόνο, με τα highlight της ζωής μου από εδώ και πέρα.

13 more episodes left and then vlogging is officially over forever… 😪