Οι Μέμφις Γκρίζλις δέχθηκαν μπρέικ στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των play off του NBA, από τους Λος Άντζελες Λέικερς και έχασαν παράλληλα και τον Τζα Μοράντ με τραυματισμό.

Τα νέα από την υγεία του Μοράντ είναι πάντως θετικά, αφού ο σούπερ σταρ των Γκρίζλις φαίνεται ότι απέφυγε κάποιο κάταγμα στο χέρι του και θεωρείται δεδομένο ότι θα αγωνιστεί ξανά στα ματς με τους Λέικερς.

Ακόμη πονάει όμως πολύ στο χέρι και είναι αμφίβολο αν θα προλάβει το δεύτερο παιχνίδι της σειράς στο Μέμφις, το οποίο έχει γίνει must win για την ομάδα του. Κι αυτό γιατί σε περίπτωση νέας ήττας, θα χρειαστεί υπέρβαση για να αποκλείσουν την παρέα του Λεμπρόν Τζέιμς.

No breaks or fractures in Grizzlies star Ja Morant’s right hand, sources say. His status remains up in air for Game 2 vs. Lakers with what’s believed to be a significant pain tolerance injury. Reporting from Run It Back on @FanDuelTV: pic.twitter.com/MKqhnPamfY