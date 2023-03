Ο Τζα Μοράντ συνεχίζει να έχει μπλεξίματα με τις αρχές στις ΗΠΑ, μετά από ένα περιστατικό σε ερασιτεχνικό αγώνα μπάσκετ, όπου εμφανίζεται πλέον να είχε στην κατοχή του και όπλο.

Ένας 17χρονος κατήγγειλε πριν λίγο καιρό τον Τζα Μοράντ, ότι τον γρονθοκόπησε μετά από καυγά που είχαν σε pick up αγώνα μπάσκετ, το περασμένο καλοκαίρι και οι νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σούπερ σταρ του NBA, κατηγορείται και για απειλή με όπλο.

Τα ρεπορτάζ στις ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι με βάση την κατάθεση του 17χρονου, ο ηγέτης των Μέμφις Γκρίζλις εμφανίστηκε αμέσως μετά τον καυγά στο γήπεδο, έχοντας και όπλο στη μέση του, το οποίο φρόντισε να δείξει στον νεαρό με τον οποίο καυγάδισε την ώρα του αγώνα.

Ja Morant was accused of punching a 17-year-old boy 12-13 times and flashing a gun at him during a pickup basketball game last summer, according to a police report obtained by @mollyhc



