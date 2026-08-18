Αθλητικά

Ο Τζαμάλ Μουσιάλα λιποθύμησε ξανά στο φιλικό της Μπάγερν Μονάχου με την Χάιντενχαϊμ

Ο Γερμανός σταρ έχει ανησυχήσει τον κόσμο του ποδοσφαίρου με τις δύο λιποθυμίες του μέσα σε διάστημα δύο ημερών
Ο Μουσιάλα
Ο Μουσιάλα μετά το λιποθυμικό επεισόδιο σε φιλικό της Μπάγερν/ REUTERS/Angelika Warmuth
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Ο Τζαμάλ Μουσιάλα μετά το λιποθυμικό επεισόδιο που είχε στο φιλικό με τη Λειψία, έχασε ξανά τις αισθήσεις του σε φιλική αναμέτρηση της Μπάγερν Μονάχου με την Χαϊντενχαϊμ.

Ο Γερμανός μεσοεπιθετικός έπεσε ξαφνικά στο έδαφος χωρίς τις αισθήσεις του, με συμπαίκτες και αντιπάλους να τρέχουν προς το μέρος του. Λίγα λεπτά αργότερα συνήλθε με τη βοήθεια των γιατρών και αποχώρησε περπατώντας από τον αγωνιστικό χώρο.

Δεδομένα η νέα πτώση του Μουσιάλα έχει ανησυχήσει άπαντες στο στρατόπεδο της Μπάγερν Μονάχου. Ο 23χρονος ποδοσφαιριστής προσπαθεί να επανέλθει σε αγωνιστικούς ρυθμούς μετά το σοβαρό τραυματισμό που υπέστη το 2025.

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Αθλητικά
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