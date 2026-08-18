Ο Τζαμάλ Μουσιάλα λιποθύμησε ξανά στο φιλικό της Μπάγερν Μονάχου με την Χάιντενχαϊμ

Ο Τζαμάλ Μουσιάλα μετά το λιποθυμικό επεισόδιο που είχε στο φιλικό με τη Λειψία, έχασε ξανά τις αισθήσεις του σε φιλική αναμέτρηση της Μπάγερν Μονάχου με την Χαϊντενχαϊμ.

Ο Γερμανός μεσοεπιθετικός έπεσε ξαφνικά στο έδαφος χωρίς τις αισθήσεις του, με συμπαίκτες και αντιπάλους να τρέχουν προς το μέρος του. Λίγα λεπτά αργότερα συνήλθε με τη βοήθεια των γιατρών και αποχώρησε περπατώντας από τον αγωνιστικό χώρο.

HEARTBREAKING SCENES! Jamal Musiala collapses again during Bayern’s game today. Prayers up for Jamal. pic.twitter.com/Nd529aQG45 — Ijoba Emir (@DolapoToyyib) August 18, 2026

Δεδομένα η νέα πτώση του Μουσιάλα έχει ανησυχήσει άπαντες στο στρατόπεδο της Μπάγερν Μονάχου. Ο 23χρονος ποδοσφαιριστής προσπαθεί να επανέλθει σε αγωνιστικούς ρυθμούς μετά το σοβαρό τραυματισμό που υπέστη το 2025.