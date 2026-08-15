Αθλητικά

Ο Τζαμάλ Μουσιάλα λιποθύμησε στο φιλικό της Μπάγερν Μονάχου με τη Λειψία λόγω της υψηλής θερμοκρασίας

Ο Γερμανός είναι καλά στην υγεία του, μετά το λιποθυμικό επεισόδιο στο «καυτό» Μόναχο
Ο Μουσιάλα
Ο Μουσιάλα μετά το λιποθυμικό επεισόδιο σε φιλικό της Μπάγερν/ REUTERS/Angelika Warmuth
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Μία τρομακτική στιγμή βίωσαν όσοι βρέθηκαν στο φιλικό της Μπάγερν Μονάχου με τη Λειψία. Ο Τζαμάλ Μουσίαλα έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στο έδαφος λόγω της υψηλής θερμοκρασίας.

Ο Μουσιάλα λιποθύμησε την ώρα που η θερμοκρασία στο Μόναχο άγγιζε τους 34 βαθμούς κελσίου, με τα γερμανικά Μέσα να αναφέρουν ότι αυτός είναι ο λόγος της κατάρρευσής του.

Ο νέος συμπαίκτης του Ίσμαελ Σαϊμπάρι τον είδε να πέφτει και τον συγκράτησε και αμέσως ήρθε το ιατρικό τιμ της Μπάγερν Μονάχου για να τον επαναφέρει, με την BILD να ενημερώνει ότι ο Γερμανός ποδοσφαιριστής είναι καλά στην υγεία του.

Η Μπάγερν κέρδισε 3-1 τη Λειψία στο φιλικό με τον Μουσίαλα στο 81′ να γράφει το τελικό σκορ και λίγα λεπτά αργότερα να πέφτει στο έδαφος και να γίνεται αλλαγή.

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