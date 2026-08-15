Ο Τζαμάλ Μουσιάλα λιποθύμησε στο φιλικό της Μπάγερν Μονάχου με τη Λειψία λόγω της υψηλής θερμοκρασίας

Μία τρομακτική στιγμή βίωσαν όσοι βρέθηκαν στο φιλικό της Μπάγερν Μονάχου με τη Λειψία. Ο Τζαμάλ Μουσίαλα έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στο έδαφος λόγω της υψηλής θερμοκρασίας.

Ο Μουσιάλα λιποθύμησε την ώρα που η θερμοκρασία στο Μόναχο άγγιζε τους 34 βαθμούς κελσίου, με τα γερμανικά Μέσα να αναφέρουν ότι αυτός είναι ο λόγος της κατάρρευσής του.

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Ο νέος συμπαίκτης του Ίσμαελ Σαϊμπάρι τον είδε να πέφτει και τον συγκράτησε και αμέσως ήρθε το ιατρικό τιμ της Μπάγερν Μονάχου για να τον επαναφέρει, με την BILD να ενημερώνει ότι ο Γερμανός ποδοσφαιριστής είναι καλά στην υγεία του.

Bayern Münih’in genç yıldızı Jamal Musiala, Leipzig maçında sıcak havaya dayanamadı ve bayıldı.



• Tedavisinin ardından oyuna devam edemeyem Musiala doğrudan soyunma odasına götürüldü. pic.twitter.com/MgTpkaT89C — Sokak Kedisi (@sokakkedisitv) August 15, 2026

Le travail immense de Saibari pour servir Musiala !! C'est du très très haut niveau pic.twitter.com/AxRHz6JBJY — JeanBonBeurre #KaneBallonDor (@JeanBonBeurreL) August 15, 2026

Η Μπάγερν κέρδισε 3-1 τη Λειψία στο φιλικό με τον Μουσίαλα στο 81′ να γράφει το τελικό σκορ και λίγα λεπτά αργότερα να πέφτει στο έδαφος και να γίνεται αλλαγή.