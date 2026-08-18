Ο Τζαμάλ Μουσιάλα πήρε θέση για τις δύο λιποθυμίες του: «Έχω αφαιρετικές κρίσεις, δεν κινδυνεύει η υγεία μου»

Η νέα λιποθυμία του Τζαμάλ Μουσιάλα στο φιλικό της Μπάγερν Μονάχου με την Χάιντενχαϊμ προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στον κόσμο του ποδοσφαίρου με τον Γερμανό να παίρνει θέση για την κατάσταση της υγείας του.

Ο Τζαμάλ Μουσιάλα προχώρησε σε ανάρτηση στα social media θέλοντας να καθησυχάσει άπαντες τονίζοντας ότι έχει αφαιρετικές κρίσεις, οι οποίες δεν είναι επικίνδυνες για την υγεία του.

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Η ανάρτηση του Τζαμάλ Μουσιάλα

«Πρώτα απ’ όλα – είμαι καλά! Πάνω απ’ όλα, είμαι απίστευτα ευγνώμων για όλα τα μηνύματά σας και την υποστήριξή σας! Καταλαβαίνω ότι πολλοί από εσάς ανησυχείτε. Θέλω σήμερα να σας καθησυχάσω και να σας εξηγήσω λίγο περισσότερο: Έχει διαγνωστεί ότι παρουσιάζω σύντομες αφαιρετικές κρίσεις, που θεραπεύονται εύκολα και οφείλονται σε νευρολογική δυσλειτουργία.

Αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε στιγμές όπως αυτές που συνέβησαν πρόσφατα, για παράδειγμα στον αγώνα εναντίον της Λειψίας και τώρα στο Χάιντενχαϊμ. Ξέρω ότι μπορεί να φαίνεται τρομακτικά με την πρώτη ματιά – αλλά για μένα, αυτή τη στιγμή αυτές αποτελούν απλώς μέρος της καθημερινότητάς μου. Λαμβάνω την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα σε αυτό το θέμα και είμαι πολύ αισιόδοξος. Η Μπάγερν και οι άνθρωποι που βρίσκονται πιο κοντά μου είναι πάντα στο πλευρό μου και με στηρίζουν σε αυτό το ταξίδι.

Το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει κανένας επιπλέον κίνδυνος για την υγεία πέρα από αυτό. Σε στενή συνεννόηση και τακτική επικοινωνία με τους ειδικούς, ήταν προσωπική μου επιθυμία να αντιμετωπίσω αυτή την πρόκληση και, με την έγκριση των νευρολόγων, να συνεχίσω να κάνω αυτό που με βοηθάει περισσότερο στην ανάρρωσή μου: απλά να ζω την καθημερινότητά μου και να συνεχίζω να ακολουθώ το πάθος μου για το ποδόσφαιρο. Έχω αναλάβει την ευθύνη για αυτή την απόφαση.

Συνολικά, έχω πολύ καλή αίσθηση και βρίσκομαι στον σωστό δρόμο. Αυτό που με βοηθάει περισσότερο σε αυτή την πορεία είναι το να συνεχίζω να κυνηγάω νίκες και τίτλους με την ομάδα μου, με την απίστευτη υποστήριξή σας. Ελπίζω αυτό να σας βοηθήσει να με καταλάβετε καλύτερα. Ταυτόχρονα, ζητώ την κατανόησή σας για το γεγονός ότι θα ήθελα να συνεχίσω να κρατώ αυτό το θέμα εντός του κύκλου των πιο στενών μου συνεργατών, του συλλόγου και των ειδικών».