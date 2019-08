Ο Τζαμπάρ «κράζει» τον Ταραντίνο! «Δεν σεβάστηκε τον Μπρους Λι»

Το "Once Upon a Time in Hollywood" έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως η ταινία του καλοκαιριού. Ο τρόπος όμως που παρουσιάζεται ο Μπρους Λι στο έργο του Κουέντιν Ταραντίνο έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Ανάμεσα σε αυτούς που εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια τους και ο Καριμ Αμπντούλ Τζαμπάρ.