Ο Τζέιλεν Μπράουν έγινε viral με ατάκα για τον Μπρόνι Τζέιμς: «Δε νομίζω ότι είναι για το NBA»

Ο Τζέιλεν Μπράουν είδε από κοντά τον Μπρόνι Τζέιμς στο Summer League του NBA, και μία ατάκα του για την εικόνα του γιου του Λεμπρόν Τζέιμς, τον έκανε viral στα social media.

Ο Μπρόνι Τζέιμς είναι το κεντρικό πρόσωπο στο Summer League του NBA, καθώς οι εμφανίσεις τους εκεί επιβεβαιώνουν ότι η επιλογή του στο ντραφτ έγινε επειδή είναι γιος του Λεμπρόν Τζέιμς και ο Τζέιλεν Μπράουν ανέφερε ακριβώς αυτό.

«Δε νομίζω πως ο Μπρόνι είναι επαγγελματίας», φαίνεται να λέει ο πρωταθλητής του NBA με τους Μπόστον Σέλτικς, στην παίκτρια του WNBA, Κάισρι Γκόντρεζικ που καθόταν δίπλα του, με εκείνη να απαντάει ότι μπορεί οι Λέικερς να τον στείλουν στη G-League. «Δε νομίζω, πιστεύω λόγω του ονόματός του θα είναι στους Λέικερς», συνέχισε ο Μπράουν, εκφράζοντας ουσιαστικά την άποψη της πλειοψηφίας του κόσμου, ακόμη και των οπαδών των “λιμνανθρώπων”.

Jaylen Brown: “I don’t think Bronny [James] is a pro.”



Kysre Gondrezick: “I think he’ll be on the G-league team for sure.”



JB: “I don’t think so, I think because of his name he’ll be on the Lakers.” 👀



(via @NBCSCeltics)pic.twitter.com/XNXeAT0wUZ