Οι Φιλαδέλφεια Σίξερς κάνουν πρεμιέρα στη σεζόν 2023-24 στο NBA, με αγώνα στην έδρα των Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά ακόμη δεν είναι γνωστό αν θα έχουν στη διάθεσή τους, τον Τζέιμς Χάρντεν.

Έχοντας ζητήσει ανταλλαγή από τους Φιλαδέλφια Σίξερς, ο Χάρντεν έμεινε τις τελευταίες ημέρες και εκτός προπονήσεων για να “πιέσει” την ομάδα του να τον παραχωρήσει στους Λος Άντζελες Κλίπερς, αλλά ακόμη δεν υπάρχουν εξελίξεις.

Στις ΗΠΑ υποστηρίζουν έτσι ότι ο Αμερικανός γκαρντ ήταν απόντας από μία ακόμη προπόνηση της ομάδας και πλέον μειώνονται οι πιθανότητες να… εμφανιστεί για την πρεμιέρα του NBA κόντρα στους Μιλγουόκι Μπακς.

It is increasingly unclear whether Harden will be available to play in the Sixers opener vs. Milwaukee on Thursday, sources said. https://t.co/oRzkRhwxFL