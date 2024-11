Ο Τζέιμς Χάρντεν πέρασε τον Ρέι Άλεν και έγινε ο 2ος παίκτης με τα περισσότερα τρίποντα στο ΝΒΑ

Ο Τζέιμς Χάρντεν κατάφερε να πετύχει ένα ιστορικό ρεκόρ στο ΝΒΑ, με τον «μούσια» να είναι πλέον ο 2ος πιο εύστοχος σουτέρ 3 πόντων στην ιστορία του πρωταθλήματος.

Ο Τζέιμς Χάρντεν με τα δυο τρίποντα που σημείωσε στη νίκη των Λος Άντζελες Κλίπερς με σκορ 116-115 απέναντι στους Γιούτα Τζαζ, έφτασε τα 2.974 στην καριέρα του και πλέον βρίσκεται στην 2η θέση της σχετικής λίστας στο ΝΒΑ.

Ο «μούσιας» ξεπέρασε τον Ρέι Άλεν ο οποίος είχε 2.973 και πλέον είναι πίσω μονάχα από τον Στεφ Κάρι ο οποίος μετρά 3.782 και θεωρείται σχεδόν ακατόρθωτο κάποιος παίκτης να καταφέρει να τον φτάσει.

JAMES HARDEN PASSES RAY ALLEN This 3 moves him into 2nd ALL-TIME in three-pointers made! CONGRATS @JHarden13 pic.twitter.com/LdcF6tZhiU

Congrats to @JHarden13 of the @LAClippers for moving into 2nd on the all-time THREES MADE list! pic.twitter.com/QaAiGE6w6r