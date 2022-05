Τόσο ο ηγέτης των Σίξερς, Τζόελ Εμπίντ, όσο και ο θρυλικός, Μάτζικ Τζόνσον, αναφέρθηκαν στην τραγική εμφάνιση του Τζέιμς Χάρντεν, στο Σίξερς – Χιτ (90-99), που έφερε και τον αποκλεισμό της ομάδας του Ντοκ Ρίβερς. Η αντίδραση του “Μούσια” σε ερώτηση μετά τον αγώνα.

Φαίνεται πως βγήκαν τα «μαχαίρια» στους Σίξερς, μετά τον αποκλεισμό από τους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας του ΝΒΑ. Η ομάδα του Ντοκ Ρίβερς γνώρισε την 4η της ήττα από τους Μαϊάμι Χιτ, με τον Τζέιμς Χάρντεν να έχει μια ακόμα κακή εμφάνιση.

Ο “Μούσιας” σημείωσε 11 πόντους με μόλις 9 σουτ στο ματς (4/9) και δυο προσπάθειες για να σκοράρει στο δεύτερο ημίχρονο (“μέτρησε” και 9 ασίστ).

Ο ηγέτης των Σίξερς, Τζόελ Εμπίντ δε… μάσησε τα λόγια του, μετά το τέλος του αγώνα και είπε την πικρή -για την ομάδα του- αλήθεια. “Προφανώς όταν πήραμε τον Χάρντεν όλοι περίμεναν να δουν στο παρκέ τον Τζέιμς Χάρντεν του Χιούστον, αλλά δεν είναι πλέον ο ίδιος παίκτης” δήλωσε αρχικά ο Εμπίντ, για να προσθέσει στην συνέχεια: “Πλέον είναι περισσότερο πλέι-μέικερ. Υπήρξαν στιγμές που πίστευα ότι – όπως όλοι μας – θα μπορούσε να είναι πιο επιθετικός. Όλοι μας όμως έπρεπε να είμαστε πιο επιθετικοί, όπως ο Μάξι, ο Χάρις και τα παιδιά που ερχόντουσαν από τον πάγκο” ανέφερε ο Καμερουνέζος σέντερ.

Την ίδια στιγμή, ο Μάτζικ Τζόνσον μέσω του twitter αποδοκίμασε την εικόνα του πρώην αθλητή των Μπρούκλιν Νετς, τονίζοντας ουσιαστικά πως η “χλωμή” του εμφάνιση σε ένα τόσο κομβικό κομμάτι της χρονιάς δεν δικαιολογείται. «Ο Τζέιμς Χάρντεν σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι έκανε μια τέτοια εμφάνιση (!), μόνο δύο σουτ στο δεύτερο ημίχρονο;», υπογράμμισε ο θρύλος των Λος Άντζελες Λέικερς και του ΝΒΑ.

James Harden, in a close out game you can’t have a performance like that; only take two shots and score no points in the second half?