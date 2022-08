Απίστευτο video από το τουρνουά Masters 1000 του Τορόντο, με τον Τζένσον Μπρούσκμπι να βγάζει από την τσάντα του και να τρώει ένα μπέργκερ την ώρα του αγώνα με τον Μπαουτίστα Αγκούτ.

Είναι σύνηθες οι παίκτες να τρώνε κάτι την ώρα των διαλειμμάτων μεταξύ των γκέιμ, αλλά συνήθως το μενού περιλαμβάνει μπανάνα ή συμπυκνωμένο χυμό, κάτι που φαίνεται ότι δεν ήταν αρκετό για τον Τζένσον Μπρούσκι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O 21χρονος Αμερικανός όμως, που φέτος έφθασε μέχρι το Νο33 της παγκόσμιας κατάταξης, προτίμησε ένα χάμπουργκερ, με αποτέλεσμα να γίνει φυσικά viral στα social media. Το φαγητό δεν τον βοήθησε πάντως στο ματς, αφού ηττήθηκε από τον Αγκούτ με 2-0 (7-5, 6-1) σετ.

Tell me you’re American without telling me you’re American#OBN22 pic.twitter.com/PL1zlfzFnH